Германия не признает президентские выборы РФ в Крыму

Об этом передает издание Европейская правда.

Как утверждает Маас, результаты выборов в России были ожидаемыми, однако обстоятельства при которых они проходили вызывают большое возмущение.

Немецкий дипломат отдельно подчеркнул неприемлемость проведения выборов на аннексированной территории Украины. Так Германия, будет всячески поддерживать действия по легитимации аннексии полуострова. В то же время сотрудничество с РФ является необходимым для решения крупных международных конфликтов, убежден министр.

Напоследок Маас подчеркнул, что на заседании глав МИД стран Евросоюза будет обсуждаться украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", - добавил глава немецкой дипломатии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Франция не признает итогов голосования на выборах президента, которые провела России в Крыму. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией.