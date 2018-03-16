21:16 16.03.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз готов ввести акцизы на американские товары

Европейский союз намерен ввести ответные налоговые сборы на американские товары. Об этом передает Reuters.

Евросоюз готов ввести акцизы на американские товары

В официальном уведомлении европейских политиков говорится, что регион не будет принимать "жестких мер", если Вашингтон прекратит экономическое давление на европейский рынок металлургии. Если же хозяин Белого Дома откажется услышать просьбы ЕС, то Европа немедленно преступит к введению пошлин на ввоз американской продукции.

В обнародованном списке под налоговое бремя попадут товары от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Ввести аналогичные американским пошлинам сборы Евросоюз планирует в несколько этапов в течении марта-апреля 2018 года.

Отметим, что ВТО уже признало, что решение Трампа о введении пошлин незаконно, и что оно полностью подрывает торгово-экономический баланс между двумя континентами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на импорт китайских товаров, который составляет около 60 миллиардов долларов. 


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