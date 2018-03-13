В Лондоне нашли мертвым российского олигарха Глушкова

Причина смерти бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского пока не установлена. Как сообщает The Guardian, Глушкову было 68 лет.

При этом в России он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения. 3 марта 2017 года российский суд присудил Глушкову выплатить 7,4 миллиардов рублей компенсации за совершенные финансовые преступления. Речь идет о хищении у "Аэрофлота" на сумму 122 миллионов долларов.

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище. В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе. Скрипаль, когда-то полковник в российской военной разведки, был признан виновным в государственной измене в России в 2006 году

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль был отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Она также отметила, что Москва должна дать объяснения до вечера 13 марта. В противном случае Лондон может приравнять использование газа на своей территории к незаконному применению силы.