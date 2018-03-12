Парубий надеется, что в четверг консультации по кандидатуре главы НБУ будут завершены

Как заявил глава парламента в понедельник, 12 марта, на брифинге после согласительного совета, парламентские фракции пока не пришли к общей позиции относительно назначения нового главы НБУ.

Вместе с тем он выразил надежду, что до четверга консультации будут завершены и парламент сможет прийти хотя бы к части тех кадровых вопросов, которые стоят на повестке дня, - сказал председатель украинского парламента.

При этом Парубий добавил, что голосование в Верховной Раде по этому вопросу состоится после согласования позиций и когда будет 226 голосов. Выйти на рассмотрение вопроса, не имея голосов позиций фракций, не имея положительного решения - это фактически дать отрицательный результат, ненужную дискуссию, которая будет безрезультатной, - пояснил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 февраля 2018 года совет Национального банка Украины одобрил кандидатуру исполняющего обязанности председателя НБУ Якова Смолия на пост главы регулятора.