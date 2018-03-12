22:15 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий надеется, что в четверг консультации по кандидатуре главы НБУ будут завершены

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий надеется, что на этой неделе до четверга, 15 марта, парламентские фракции завершат консультации относительно назначения председателя Национального банка Украины.

Парубий надеется, что в четверг консультации по кандидатуре главы НБУ будут завершены

Как заявил глава парламента в понедельник, 12 марта, на брифинге после согласительного совета, парламентские фракции пока не пришли к общей позиции относительно назначения нового главы НБУ.

Вместе с тем он выразил надежду, что до четверга консультации будут завершены и парламент сможет прийти хотя бы к части тех кадровых вопросов, которые стоят на повестке дня, - сказал председатель украинского парламента.

При этом Парубий добавил, что голосование в Верховной Раде по этому вопросу состоится после согласования позиций и когда будет 226 голосов. Выйти на рассмотрение вопроса, не имея голосов позиций фракций, не имея положительного решения - это фактически дать отрицательный результат, ненужную дискуссию, которая будет безрезультатной, - пояснил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 февраля 2018 года совет Национального банка Украины одобрил кандидатуру исполняющего обязанности председателя НБУ Якова Смолия на пост главы регулятора.


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