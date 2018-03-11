09:53 11.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер посетит Украину в ближайшее время

Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в текущем месяце 2018 года планирует приехать в украинскую столицу. О точной дате визита пока ничего не сообщается.

Волкер посетит Украину в ближайшее время

Соответствующие заявление американский дипломат сделал на полях Брюссельского форума, передает "Голос Америки".

По словам специального представителя, в ближайшем времени он намерн отправится на восток Украины. При этом Волкер отметил, что сейчас правительство Соединенных Штатов работает над усилением оборонительных возможностей украинского государства. В частности, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России.

Вместе с тем спецпредставитель Госдепа США считает, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы, потому что это не соответствует Конституции Украины. Кроме того, мир на Донбассе должны были положить миротворческие силы, якобы на замену российских военов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", миссия Международного комитета Красного Креста напрвили на оккупированную территорию Донецкой области, по меньшей мере, 220 тонн гуманитарной помощи.


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