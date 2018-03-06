12:54 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект о нацбезопасности передано на изучение экспертам НАТО, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что законопроект "О Национальной безопасности Украины" сейчас изучается экспертами Североатлантического альянса. После изучения они должны направить Украине свои выводы и рекомендации.

Законопроект о нацбезопасности передано на изучение экспертам НАТО, - Парубий

Об этом он сообщил во время конференции по реформе парламента.

По словам председателя парламента, ключевым по этому законопроекту о нацбезопасности является решение комитета, который еще рассматривается. Также его подробно изучают эксперты в НАТО.

После рассмотрения и согласования законопроекта, украинские законодатели учтут выводы экспертов НАТО.

Также Парубий добавил, что оценка НАТО и их рекомендация имеют большое значение, как для комитета та и для Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в Верховную Раду поступил законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".


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