10:20 04.03.2018 | Политика | Новости
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Трамп хочет, чтобы Си Цзиньпин остался на второй срок

Президент США Дональд Трамп считает, что Си Цзиньпин является для страны "замечательным" правителем. Об этом он заявил на закрытой встрече с республиканскими спонсорами в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп хочет, чтобы Си Цзиньпин остался на второй срок

По его словам, команда чиновников и министров правителя Си в стране на сегодняшний день доказала свою эффективность управления государством, потому и неудивительно, что его выбрали президентом на второй срок.

"Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный", - отмечает Трамп.

Журналисты, проводившие съемки во время ланча американского политической и интеллектуального истеблишмента, отмечают, что в этом году ланч проходил в дружеской обстановке, постоянно прерываясь на короткие шутки со стороны гостей и самого президента.

Он не забыл упомянуть о Хиллари Клинтон. Президент сомневается в ее проамериканской позиции и уверен, что спецслужбы "еще доберутся" до нее. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп считает, что Пекин намеренно занижает цены на мировом рынке, тем самым демпингуя ситуацию с ценообразованием. 


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