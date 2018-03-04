Трамп хочет, чтобы Си Цзиньпин остался на второй срок

По его словам, команда чиновников и министров правителя Си в стране на сегодняшний день доказала свою эффективность управления государством, потому и неудивительно, что его выбрали президентом на второй срок.

"Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный", - отмечает Трамп.

Журналисты, проводившие съемки во время ланча американского политической и интеллектуального истеблишмента, отмечают, что в этом году ланч проходил в дружеской обстановке, постоянно прерываясь на короткие шутки со стороны гостей и самого президента.

Он не забыл упомянуть о Хиллари Клинтон. Президент сомневается в ее проамериканской позиции и уверен, что спецслужбы "еще доберутся" до нее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп считает, что Пекин намеренно занижает цены на мировом рынке, тем самым демпингуя ситуацию с ценообразованием.