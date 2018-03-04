Президент Словакии заявил о возможности досрочных выборов

Страну потрясло убийство журналиста-расследователя и он намерен говорить об этом с лидерами политических сил. Как сообщает Reuters, в воскресенье, 4 марта, Киска выступил с обращением к нации и сообщил о необходимости проведения переговоров с политическими партиями в связи со сложившейся ситуацией.

Я буду говорить с политическими лидерами о том, как они представляют будущее и как восстановить доверие людей к их собственному государству. Сейчас я вижу два варианта, - заявил президент в сегодняшнем телевизионном обращении, пояснив, что первым вариантом будет "большая и существенная реконструкция правительства", а второй вариант - провести выборы осенью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Словакии убили журналиста отделения немецкого-швейцарского издательства Axel Springer Яна Кучака и его девушку Мартину Кушнирову. В связи с этим в отставку подали министр культуры Словакии Марек Мадарич, секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова. 2 марта в Словакии тысячи людей вышли на улицы почтить память убитого журналиста и его невесты.