23:28 26.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко наградил 108 военнослужащих орденами и медалями

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 февраля, отметил государственными наградами 108 воинов.

Порошенко наградил 108 военнослужащих орденами и медалями

Наградами были отмечены военные за участие в антитеррористической операции. При этом среди них 43 человека получили награды посмертно.

Как сказано на сайте Администрации главы государства, соответствующим указом президент отметил также 62 раненых. Также награждены двое сотрудников Министерства внутренних дел, представленные к награде посмертно, и один ранен военнослужащий Нацгвардии.

Бойцы отмечены орденами Богдана Хмельницкого и За мужество III степени, медалями За воинскую службу Украине и Защитнику Отечества, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко наградил пятерых военнослужащих Национальной гвардии орденами За мужество III степени.

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