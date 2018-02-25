Польша не будет замораживать закон об ИНП

Как сообщает в воскресенье, 25 февраля, "Польское Радио", Министерство юстигии спраны опровергло, ранее появившуюся информацию.

При этом в ведомстве напомнили, что в субботу израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон. В сообщении также сказано, что на днях польская делегация прибудет в Израиль.

Представитель Министерства юстиции опровергает эту информацию. Ян Кантака сообщил, что в Польше каждый принятый парламентом и подписанный президентом закон является обязательным к исполнению. Обновленный закон о ИНП вступает в силу в четверг, а Конституционный суд Польши приступит к рассмотрению обновленного закона о Институт национальной памяти не ранее, чем через два месяца, - подчеркнули журналисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 14 февраля, были опубликованы в официальном журнале законов Республики Польша, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой, изменения в закон об Институте национальной памяти.

Он предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии". Согласно документу, закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.