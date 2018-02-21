13:14 21.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине избрали нового главу Конституционного суда

Сегодня, 21 февраля, на специальном пленарном заседании путем тайного голосования избрали нового председателя Конституционного суда Украины. Теперь эту должность будет занимать Шевчук Станислав Владимирович.

В Украине избрали нового главу Конституционного суда

Об этом сообщает на официальном сайте отдел коммуникаций Конституционного суда Украины и правового мониторинга.

Как известно, что должность председателя Конституционного суда была вакантной от 18 марта 2017 года. В частности, с того момента, когда истек срок полномочий Юрия Баулина. Поэтому, Станислав Шевчук был назначен судьей Конституционного суда по квоте Верховной Рады в марте 2014 года.

Отметим, что новоизбранный судья является доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной Академии правовых наук Украины.

Кроме того, в свое время был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда в четверг, 15 февраля, направил закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда страны.

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