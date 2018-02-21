В Украине избрали нового главу Конституционного суда

Сегодня, 21 февраля, на специальном пленарном заседании путем тайного голосования избрали нового председателя Конституционного суда Украины. Теперь эту должность будет занимать Шевчук Станислав Владимирович.
Об этом сообщает на официальном сайте отдел коммуникаций Конституционного суда Украины и правового мониторинга.
Как известно, что должность председателя Конституционного суда была вакантной от 18 марта 2017 года. В частности, с того момента, когда истек срок полномочий Юрия Баулина. Поэтому, Станислав Шевчук был назначен судьей Конституционного суда по квоте Верховной Рады в марте 2014 года.
Отметим, что новоизбранный судья является доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной Академии правовых наук Украины.
Кроме того, в свое время был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда в четверг, 15 февраля, направил закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда страны.