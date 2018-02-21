15:30 21.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В польско-украинских отношениях нет кризиса, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий рассказал, что в отношениях его страны с украинской столицей нет затрудненный или каких-либо опасностей.

В польско-украинских отношениях нет кризиса, - МИД Польши

Об этом он заявил в интервью изданию wPolityce.pl. В частности, Цихоцкий обратил внимание на сотрудничество государств в оборонной сфере и позиции Варшавы по вопросу аннексии РФ Крыма и российской агрессии на Донбассе. По этому поводу министр также подчеркнул, что польское государство является лидером проукраинских инициатив и последовательно поддерживает Киев.

"Польша упростила украинцам доступ к своему рынку, что позволяет им легально работать и зарабатывать деньги", - отметил Цихоцкий.

При этом министр иностранных дел Польши напопнил, что в области истории" даже есть прочное сотрудничество. К примеру, в вопросе сохранения памятников и кладбищ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", советница президента Польши Зофья Ромашевска выразила разочарование в связи с итогами состоявшихся переговоров польского вице-премьера Петра Глиньского с украинским вице-премьером Павлом Розенко. Известно, что стороны двух государств обсуждали антибандеровский законопроект.

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