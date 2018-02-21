Порошенко скоординировал с Самуэльсеном подходы по развертыванию миссии ООН

Стороны скоординировали подходы по развертыванию миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече отмечалась важность развертывания миротворческой миссии на оккупированной территории Донбасса, включительно с неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы.

Собеседники также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, выполнение минских договоренностей, а также вопрос освобождения украинских заложников и украинских политических заключенных.

Также обсуждались дальнейшие шаги по противодействии реализации проекта "Северный поток-2".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Павел Климкин во время встречи с главой МИД Дании Андресом Самуэльсоном сообщал, что в июне в Копенгагене состоится международная инвестиционная конференция - Ukraine Reform Conference, на которой будут обсуждаться дальнейшие шаги по внедрению антикоррупционной реформы, а также вопросы развития экономики государства.