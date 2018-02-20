В ЕК призвали Украину ускорить принятие транспортных законопроектов

Гендиректор по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенрик Хололей призвал украинский парламент как можно скорее ускорить темпы принятия законодательства в сфере транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно словам Хололея, власти Украины должны имплементировать в свое законодательство более восемь регуляторных и нормативных документов европейского законодательства в транспортной сфере.
"Украине стоит, наверное, ускорить собственный прогресс в направлении обеспечения законодательства в транспортной сфере", - заявил он.
Хололей добавил, что вопросы принятия законодательства в транспортной сфере были обсуждены с представителями комитетов Верховной рады по вопросам транспорта и европейской интеграции.
"Лучший способ воплощать реформы - это обеспечивать их соответствующую законодательную поддержку", - добавил представитель ЕК.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство согласовало законопроект о ратификации совместного контроля границы между правительствами Украины и Молдовы.