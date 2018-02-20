15:13 20.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ЕК призвали Украину ускорить принятие транспортных законопроектов

Гендиректор по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенрик Хололей призвал украинский парламент как можно скорее ускорить темпы принятия законодательства в сфере транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина.

В ЕК призвали Украину ускорить принятие транспортных законопроектов

Согласно словам Хололея, власти Украины должны имплементировать в свое законодательство более восемь регуляторных и нормативных документов европейского законодательства в транспортной сфере.

"Украине стоит, наверное, ускорить собственный прогресс в направлении обеспечения законодательства в транспортной сфере", - заявил он.

Хололей добавил, что вопросы принятия законодательства в транспортной сфере были обсуждены с представителями комитетов Верховной рады по вопросам транспорта и европейской интеграции.

"Лучший способ воплощать реформы - это обеспечивать их соответствующую законодательную поддержку", - добавил представитель ЕК. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство согласовало законопроект о ратификации совместного контроля границы между правительствами Украины и Молдовы.

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