В ЕК призвали Украину ускорить принятие транспортных законопроектов

Согласно словам Хололея, власти Украины должны имплементировать в свое законодательство более восемь регуляторных и нормативных документов европейского законодательства в транспортной сфере.

"Украине стоит, наверное, ускорить собственный прогресс в направлении обеспечения законодательства в транспортной сфере", - заявил он.

Хололей добавил, что вопросы принятия законодательства в транспортной сфере были обсуждены с представителями комитетов Верховной рады по вопросам транспорта и европейской интеграции.

"Лучший способ воплощать реформы - это обеспечивать их соответствующую законодательную поддержку", - добавил представитель ЕК.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство согласовало законопроект о ратификации совместного контроля границы между правительствами Украины и Молдовы.