Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Документ подписан на заседании военного кабинета. Как заявил глава государства, сегодняшний день навсегда войдет в историю Украины как день трагический, когда Герои Небесной сотни защитили наше право на будущее.

20 февраля не дожидаясь ни дня началась военная агрессия Российской Федерации. Я думаю, что будет глубоко символично, если именно сегодня, спустя четыре года после начала агрессии, мы с вами обсудим и я подпишу очень важный закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (о реинтеграции Донбасса, - отметил Порошенко.

Вместе с тем президент заверил, что подписанный закон не нарушает международные обязательства Украины. При этом Порошенко ожидает, что Степан Полторак и Виктор Муженко назначат командующего объединенных сил, утвердят положение об Объединенном оперативном штабе, уточнят Стратегический замысел применения ВСУ в соответствии с законом, который вступает в силу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 января закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") принят на заседании Верховной Рады Украины 18 января 2018 года. Верховная Рада Украины на пленарном заседании 6 февраля 2018 года отказалась отменить принятие в целом законопроекта о реинтеграции Донбасса.