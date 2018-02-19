В Раду поступило представление ГПУ на Бакулина - ФОТО

Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

Отметим, что в своем посте Парубий написал, что получит несколько минут назад документ о дачи согласия на задержание и арест народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича. Сейчас дело находится на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам регламента.

По мнению спикера Рады народные депутаты не должны прятаться за неприкосновенностью. Поэтому, если член депутатской фракции "Оппозиционный блок" не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений, то пусть доказывает свою правоту в суде.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины на данный момент готовит документы на снятие неприкосновенности с фигурантов дела о так называемых "вышках Бойко".