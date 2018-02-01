В Британии министр подал в отставку из-за опоздания в Палату лордов - ВИДЕО

Он принял такое решение из-за того, что отсутствовал в Палате лордов, когда должен был отвечать там на вопросы. Как сообщает The Independent, министр Департамента международного развития Майкл Бейтс заявил, что "ему очень стыдно за то, чтобы он не присутствовал" во время вопросов.

Он принес свои извинения и заверил, что немедленно предложит премьер-министру свою отставку.

После этого Бейтс вышел из Палаты лордов под громкие возгласы "нет!". Вместе с тем в офисе премьер-министра Великобритании заявили, что прошение об отставке было отклонено, и, очевидно, Бейтс сохранит свой пост.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь правительства Великобритании по вопросам международного развития Прити Пател ушла в отставку. Свое решение она пояснила несанкционированной встречей с израильскими политиками.