В Черкассах местные депутаты самораспустились

"За" такое решение проголосовали минимально необходимые 22 депутата. Как сообщает местное издание Рrocherk.info, сегодня депутаты не смогли проголосовать за новый состав исполкома. При этом обсуждение сопровождалось криками и ультиматумами со стороны общественности.

Вместе с тем необходимого количества голосов политики так и не набрали. После этого депутат горсовета Павел Карась внес в повестку дня предложение об обращении в Верховную Раду Украины о самороспуске городского совета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в некоторых микрорайонах города Черкассы неделями стоят переполненные баки с мусорными отходами.

Наибольший мусорный коллапс - в Юго-Западном районе, микрорайонах Лесной и Мытница. По этому поводу, горожане даже угрожают принести мусор в кабинет городского головы Анатолия Бондаренко.