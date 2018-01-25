10:14 25.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство сегодня рассмотрит изменения в закон об авторском праве

На сегодняшнем заседании правительства, 25 января 2018 года, народные депутаты Украины рассмотрят изменения в некоторых законодательных актах относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав. 

Правительство сегодня рассмотрит изменения в закон об авторском праве

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского правительства.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины также поднимет вопросы, которые касаются упорядоченных структур зарплаты работников госорганов, судов, органов и учреждений системы правосудия в 2018 году.

Также Кабмин намерен утвердить соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения, подписать меморандум с Китаем о получении безвозмездной помощи и дополнительное соглашение с Европейской комиссией о финансировании программы "Поддержка гражданского общества в Украине". 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украине не смогла включить в повестку дня предыдущей сессии законопроект о создании Антикоррупционного суда.

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