Правительство сегодня рассмотрит изменения в закон об авторском праве

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского правительства.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины также поднимет вопросы, которые касаются упорядоченных структур зарплаты работников госорганов, судов, органов и учреждений системы правосудия в 2018 году.

Также Кабмин намерен утвердить соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения, подписать меморандум с Китаем о получении безвозмездной помощи и дополнительное соглашение с Европейской комиссией о финансировании программы "Поддержка гражданского общества в Украине".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украине не смогла включить в повестку дня предыдущей сессии законопроект о создании Антикоррупционного суда.