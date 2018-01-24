Президентские выборы в Венесуэле могут состояться до 30 апреля

Соответствующее предложение поддержали большинство членов Национального учредительного собрания страны. При этом точная дата начала выборов будет выбрана в ближайшие недели.

Как сообщает в среду, 24 января, газета "Мундо", с таким предложением выступил член Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Он напомнил, что выборы должны быть официально созваны Национальным избирательным советом Венесуэлы, однако принятый собранием документ "обязателен для исполнения всеми органами согласно конституции".

Напомним, соответствующее заявление последовало после того, как в понедельник было принято решение Совета ЕС ввести ограничительные меры в отношении семи официальных лиц Венесуэлы за "несоблюдение демократических принципов или принципов правового государства".

В середине декабря президент страны Николас Мадуро заявил, что оппозиционные партии и их лидеры не будут принимать участие в президентских выборах в стране.

Как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 24 января, в Венесуэле впервые более чем за 60 лет своей работы остановился крупнейший нефтяной завод Amuay. Сегодня были погашены все факельные установки.