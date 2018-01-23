Президент Украины подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как отмечается, лидер страны также подписал письмо об освобождении от должности членов ЦИК в связи с окончание срока их полномочий. Поскольку, Порошенко считает, что процесс подбора кандидатов затянулся.

"Наконец все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", - сказал Порошенко.

В свою очередь председатель парламента заявил, что очень доволен положительным представлением кандидатур членов ЦИКа от президента, как и предусмотрено Законом.

Вместе с тем Парубий добавил, что даст поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть этот вопрос.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Верховная Рада Украины в течении всего пленарного заседания не поддержала ни одной правки к законопроекту о реинтеграции Донбасса.