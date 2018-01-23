Президент Украины подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Президент Петр Порошенко во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Как отмечается, лидер страны также подписал письмо об освобождении от должности членов ЦИК в связи с окончание срока их полномочий. Поскольку, Порошенко считает, что процесс подбора кандидатов затянулся.
"Наконец все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", - сказал Порошенко.
В свою очередь председатель парламента заявил, что очень доволен положительным представлением кандидатур членов ЦИКа от президента, как и предусмотрено Законом.
Вместе с тем Парубий добавил, что даст поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть этот вопрос.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Верховная Рада Украины в течении всего пленарного заседания не поддержала ни одной правки к законопроекту о реинтеграции Донбасса.