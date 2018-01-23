17:35 23.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко выступит на экономическом форуме в Давосе

Глава украинского государства Петр Порошенко 24-26 января примет участие в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. 

Порошенко выступит на экономическом форуме в Давосе

Об этом свидетельствует программа форума.

По информации ведомства, лидер страны выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?".

Также президент Украины примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание совместного будущего в расколотом мире". Кроме того, выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos.

Вместе с тем Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Давосе открывается ежегодная сессия Всемирного экономического форума. В этом году засыпанный снегом горнолыжный курорт готовится принять рекордное количество руководителей государств, международных организаций, компаний и банков.

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