20:05 23.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184830:Polishuk

Муженко обсудил с Волкером отношения в оборонной сфере

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Украину с визитом.

Муженко обсудил с Волкером отношения в оборонной сфере

В рамках визита он планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Вместе с тем, как сообщает во вторник, 23 января, пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сегодня Волкер уже провел встречу с генералом армии Украины Виктором Муженко.

Во время встречи американский дипломат был проинформирован о текущей ситуации на Востоке Украины. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в Киеве проведет ряд встреч с украинскими чиновниками. Кроме того, по информации источников, на сегодня запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на среду незначительно поднял курс гривны В США произошла стрельба в школе, есть погибший Надаль не смог доиграть матч 1/4 финала против Чилича - ВИДЕО ВМС Ирана провели испытания новых ракет - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив