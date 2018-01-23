Муженко обсудил с Волкером отношения в оборонной сфере

В рамках визита он планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Вместе с тем, как сообщает во вторник, 23 января, пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сегодня Волкер уже провел встречу с генералом армии Украины Виктором Муженко.

Во время встречи американский дипломат был проинформирован о текущей ситуации на Востоке Украины. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в Киеве проведет ряд встреч с украинскими чиновниками. Кроме того, по информации источников, на сегодня запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.