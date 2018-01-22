15:59 22.01.2018 | Политика | Новости
100184728:nastya

Посольство США перенесут в Иерусалим до конца 2019 года

Вице-президент Майк Пенс анонсировал переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года. Об этом передает издание BBC.

Посольство США перенесут в Иерусалим до конца 2019 года

Такое заявление вице-президент США сделал это в своем выступлении перед израильским парламентом. Однако неожиданно его ненадолго прервала группа арабских депутатов, которые протестовали против противоречивого заявления о переезде посольства сделанного президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что после объявления о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Власти Палестины заявили, что Иерусалим является столицей их государства и отозвали своего официального представителя из Соединенных Штатов Америки для консультаций.

Также Палестинские лидеры проголосовали за приостановку признания Израиля государством в связи с решением президента Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Израиле в результате протестов военные ранили более 150 человек и убили троих. Причиной для массовых протестов палестинцев стало решение Дональда Трампа признат Иерусалим столицей израильского государства.

Поделиться
Читайте также:
 
Пучдемон претендует на кандидатуру главы Каталонии Украина получила лекарства от гемофилии на 155 млн В столице цены на АЗС за сутки выросли почти на 10 копеек ОгоЯкіЛюди: презентация песни и клипа Полины Крупчак - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив