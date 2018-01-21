В ООН планируют решить конфликт на Донбассе уже в этом году, - Грымчак

Этот вопрос стоит в планах мероприятий генсека. Об этом в воскресенье, 21 января, в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По его словам, последние три года этого в планах не было. Вместе с тем Грымчак выразил надежду, что оккупированные территории Донбасса в 2018 году вернуться в состав Украины. По некоторой информации это должно произойти в этом году. Так что будем ожидать, - рассказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гутерриш призвал покончить с "параличом", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе. Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс "5+2" по Приднестровью, - сказал глава ООН.