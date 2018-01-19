12:15 19.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Смолий готов возглавить Нацбанк на постоянной основе

Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий готов возглавить банк на постоянной основе.

Смолий готов возглавить Нацбанк на постоянной основе

Об этом в пятницу, 19 января, сообщила пресс-служба регулятора. По данным НБУ, после голосования за его кандидатуру в Верховной Раде Украине Смолий может руководить цертробанком.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко определился с новым главой Национального банка.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг глава государства внес в парламент проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с этой должности, а также проект о назначении Якова Смолия.

Валерия Гонтарева заявила о намерении покинуть Национальный банк в апреле 2017 года, с 10 мая она ушла в долгосрочный отпуск. С мая обязанности руководителя Нацбанка временно исполняет первый заместитель главы НБУ Смолий.

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