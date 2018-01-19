Смолий готов возглавить Нацбанк на постоянной основе

Об этом в пятницу, 19 января, сообщила пресс-служба регулятора. По данным НБУ, после голосования за его кандидатуру в Верховной Раде Украине Смолий может руководить цертробанком.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко определился с новым главой Национального банка.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг глава государства внес в парламент проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с этой должности, а также проект о назначении Якова Смолия.

Валерия Гонтарева заявила о намерении покинуть Национальный банк в апреле 2017 года, с 10 мая она ушла в долгосрочный отпуск. С мая обязанности руководителя Нацбанка временно исполняет первый заместитель главы НБУ Смолий.