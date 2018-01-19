15:21 19.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ПАСЕ может снять ограничения на присутствие национальных делегаций

Парламентская ассамблея Совета Европы может начать отменять санкции против представителей национальной делегации. Об этом заявил народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

ПАСЕ может снять ограничения на присутствие национальных делегаций

По его словам, депутаты организации собираются внести в регламент проект запрета применения вообще любых санкций в отношении национальных делегаций, что сведет деятельность и проведения мониторинговых миссий на нет. Политик утверждает, что с помощью ревизионных миссий ПАСЕ было возможно контролировать процесс выполнения отдельными странами взятых на себя обязательств.

Кроме того, организация отвечала за продвижение процесса усиления гуманитарной помощи на востоке страны, а также международного давления на страну-нарушителя. 

"На самом деле это убивает полностью мониторинговые процедуры, на которых базируется весь серьезный авторитет совета Европы". - резюмирует Арьев.

Напомним, что Москва так и не направила своих представителей в ПАСЕ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламентская ассамблея Совета Европы призвала Российскую Федерацию прекратить поддержку боевиков на Донбассе. 

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