ПАСЕ может снять ограничения на присутствие национальных делегаций

По его словам, депутаты организации собираются внести в регламент проект запрета применения вообще любых санкций в отношении национальных делегаций, что сведет деятельность и проведения мониторинговых миссий на нет. Политик утверждает, что с помощью ревизионных миссий ПАСЕ было возможно контролировать процесс выполнения отдельными странами взятых на себя обязательств.

Кроме того, организация отвечала за продвижение процесса усиления гуманитарной помощи на востоке страны, а также международного давления на страну-нарушителя.

"На самом деле это убивает полностью мониторинговые процедуры, на которых базируется весь серьезный авторитет совета Европы". - резюмирует Арьев.

Напомним, что Москва так и не направила своих представителей в ПАСЕ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламентская ассамблея Совета Европы призвала Российскую Федерацию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.