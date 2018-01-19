13:55 19.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман доволен текущем сотрудничеством с парламентом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман доволен диалогом с депутатами текущего созыва. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

Гройсман доволен текущем сотрудничеством с парламентом

По его словам, на сегодняшний день можно действительно констатировать реформу государственных органов власти, это касается и украинского парламента, который смог доказать свою ведущую роль в стране. Премьер считает, что реализация его проектах лежит полностью на депутатских плечах и перечислил их: реформы- это парламент, децентрализация - это парламент, реформа госзакупок - это парламент, открытие реестров - это парламент, мощные антикоррупционные инициативы - это парламент.

Множество правительственных законопроектов находят одобрение в депутатских коалициях, так что можно продолжать работать, отмечает глава правительства. 

Кроме того, Гройсман заявил, что в текущем году в нашей стране произойдет прорыв в системе государственного надзора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Гройсман поведал о текущей судьбе авто с "еврономерами".

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