Гройсман доволен текущем сотрудничеством с парламентом

По его словам, на сегодняшний день можно действительно констатировать реформу государственных органов власти, это касается и украинского парламента, который смог доказать свою ведущую роль в стране. Премьер считает, что реализация его проектах лежит полностью на депутатских плечах и перечислил их: реформы- это парламент, децентрализация - это парламент, реформа госзакупок - это парламент, открытие реестров - это парламент, мощные антикоррупционные инициативы - это парламент.

Множество правительственных законопроектов находят одобрение в депутатских коалициях, так что можно продолжать работать, отмечает глава правительства.

Кроме того, Гройсман заявил, что в текущем году в нашей стране произойдет прорыв в системе государственного надзора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Гройсман поведал о текущей судьбе авто с "еврономерами".