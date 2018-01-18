Парламент отказался включать законопроект об антикоррупционном суде в повестку дня

Так, в украинском парламенте на голосование поставили вопрос о включении законопроекта в повестку дня, однако это решение поддержали только 183 нардепа при необходимых 226.

Тем не менее в БПП продолжают настаивать на включении проекта Порошенко об антикоррупционном суде в повестку Рады. В то же время на этой неделе Международный валютный фонд заявил, что выступает категорически против его принятия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявил, что он со своей командой очень ожидает от Украины скорейшего создания Антикоррупционного суда. Соответствующие заявление он сделал на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.