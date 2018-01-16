12:58 16.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мингарелли считает, что Украина имеет два источника угрозы безопасности

Европейский союз видит два источника угроз безопасности Украины и ее соседей.

Мингарелли считает, что Украина имеет два источника угрозы безопасности

В настоящее время страны стоит перед лицом российской агрессии и внутренних вызовов своей безопасности. Такое мнение во вторник, 16 января, выступая на круглом столе "Угрозы безопасности Украины и других стран Восточного партнерства: возможные ответы" в Киеве, высказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, прежде всего, очевидно, это конфликт с Россией и второе направление - это неэффективное управление, слабые институции, отсутствие верховенства права, которые делают Украину и другие страны региона более терпимыми к внутренним и внешним угрозам.

Вместе с тем Мингарелли отметил, что военный конфликт уже привел к гибели более десяти тысяч. человек, вынужденному перемещению 1,6 миллионов человек и более меллиона беженцев в соседних странах.

При этом посол указал на экономические вызовы, с которыми сталкивается Украина, отметив что с оккупацией частей Донецкой и Луганской областей украинская экономика ослабела.

В то же время глава представительства ЕС подчеркнул важность проведения реформ в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Европейского Союза Дональд Туск заявил, Европейский союз не намерен признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией.

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