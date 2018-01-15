Захарченко закрыл "госслужащим" выезд в Украину

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко запретил сотрудникам органам государственной власти выезжать на территорию, подконтрольную властям Украины. Об этом сообщается на сайте "МГБ" ДНР.
Согласно его словам, этот "документ" он подписал 15 декабря 2017 года, который должен обеспечивать личную безопасность "госслужащим"
Также в "МГБ" отмечается, что якобы чаще стали случаи, когда сотрудников предприятий и учреждений под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР.
"За 2017 год по подозрению в шпионаже и государственной измене в ДНР задержано 246 человек, из них 148 – сотрудники "государственной сферы", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на данный момент жителям оккупированной территории Луганщины уже рассылают сообщения про "слияние" т.н. "Донецкой/Луганской народных республик" ДНР/ЛНР).