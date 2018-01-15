Захарченко закрыл "госслужащим" выезд в Украину

Согласно его словам, этот "документ" он подписал 15 декабря 2017 года, который должен обеспечивать личную безопасность "госслужащим"

Также в "МГБ" отмечается, что якобы чаще стали случаи, когда сотрудников предприятий и учреждений под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР.

"За 2017 год по подозрению в шпионаже и государственной измене в ДНР задержано 246 человек, из них 148 – сотрудники "государственной сферы", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на данный момент жителям оккупированной территории Луганщины уже рассылают сообщения про "слияние" т.н. "Донецкой/Луганской народных республик" ДНР/ЛНР).