Порошенко на этой неделе внесет в парламент новых членов ЦИК, - Ирина Луценко

От этом в понедельник, 15 января, во время заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве, заявила представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Вместе с тем глава фракции Артур Герасимов заявил, что БПП выступает за скорейшее назначение аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины и членов Конституционного суда Украины по квоте парламента.

Фракция в очередной раз подчеркивает необходимость закрыть хотя бы наиболее болезненные вопросы из кадровых долгов парламента, - отметил политик, напомнив, отсутствие аудита Бюро тормозит развитие бюро и подрывает доверие общества к нему.

Напомним, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании.

Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов ЦИК по представлению президента.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетные законопроекты, которые Верховная Рада должна рассмотреть в 2018 году. По его мнению, депутаты должны продолжить активное реформирование страны. Как написал в пятницу, 12 января, на своей страничке в социально сети глава государства, в частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли.