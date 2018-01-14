В российской Госдуме предлагают разорвать Договор о дружбе с Украиной

В частности он считает, что нужно разорвать договор о признании границ друг друга. Как сообщает российское издание "РИА Новости", Затулин заявил, что это договор выгодный только Украине, поскольку не оговаривает механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, а в его второй статье Россия признает территориальные границы Украины, тогда как на момент подписания и ратификации этого документа они были российскими.

Речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем во время ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины.

В связи с чем депутат предлагает частично денонсировать этот договор поскольку нет дружбы, сотрудничества и партнерства и, по идее, возникает повод решать все вопросы заново, в том числе и вопрос относительно границ.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был ратифицирован Верховной Радой в 1998 году, а Госдумой - в 1999 году, его действие было автоматически продлено на десять лет в 2008 году.

положение о признании границ закреплено уже во второй статье договора. Там записано: "Высокие Договорные Стороны, в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2014 года в Верховной Раде предлагали денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.