Эрдоган готов начать войну против сирийских курдов

Так, турецкие власти отреагировали на нарушение обещаний со стороны сирийских курдов, которые должные были покинуть города Манбидж и Африн. Официальные заявления президента страны также направлены против высоких кабинетов Вашингтона, которые поддерживают военные формирования курдов. В свою очередь, Анкара не раз настаивала на том, что сирийские курды являются террористическими формированиями, и что с ними нужно поступать соответственно.

Эрдоган пригрозил начать сразу две военные операции в Манбидж и Африн, если с понедельника не будут соблюдаться договоренности.

"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю", - заявляет турецкий лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Тайип Эрдоган уверен, что Вашингтон намеренно блокирует работу турецких банков.