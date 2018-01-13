В Чехии начался второй тур президентских выборов

В Чехии 13 января 2018 года начался второй день голосования за будущего президента страны. Об этом передает DW.
По предварительным данным, во втором туре большинство голосов избирателей набрали действующий президент Милош Земан и профессор химии Иржи Драгош. Всего в первый день голосования к избирательным урнам пришло около 40 процентов чехов из 8,5 граждан. Два кандидата имеют совершенно разные программы и взгляды на дальнейшую судьбу страны.
Земан известен своими скандальными заявлениями по поводу мусульман и беженцев, он также является сторонником отмены санкций с России и признание Крыма за Москвой.
Напротив, Драгош выступает за углубление сотрудничества с ЕС и сохранение санкций против РФ. Он также настаивает на переход Чехии на использование евро.
Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в Чехии стартовал первый тур голосования президентских выборов.