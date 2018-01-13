В Чехии начался второй тур президентских выборов

По предварительным данным, во втором туре большинство голосов избирателей набрали действующий президент Милош Земан и профессор химии Иржи Драгош. Всего в первый день голосования к избирательным урнам пришло около 40 процентов чехов из 8,5 граждан. Два кандидата имеют совершенно разные программы и взгляды на дальнейшую судьбу страны.

Земан известен своими скандальными заявлениями по поводу мусульман и беженцев, он также является сторонником отмены санкций с России и признание Крыма за Москвой.

Напротив, Драгош выступает за углубление сотрудничества с ЕС и сохранение санкций против РФ. Он также настаивает на переход Чехии на использование евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в Чехии стартовал первый тур голосования президентских выборов.