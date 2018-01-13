13:55 13.01.2018 | Политика | Новости
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В Чехии начался второй тур президентских выборов

В Чехии 13 января 2018 года начался второй день голосования за будущего президента страны. Об этом передает DW.

В Чехии начался второй тур президентских выборов

По предварительным данным, во втором туре большинство голосов избирателей набрали действующий президент Милош Земан и профессор химии Иржи Драгош. Всего в первый день голосования к избирательным урнам пришло около 40 процентов чехов из 8,5 граждан. Два кандидата имеют совершенно разные программы и взгляды на дальнейшую судьбу страны.

Земан известен своими скандальными заявлениями по поводу мусульман и беженцев, он также является сторонником отмены санкций с России и признание Крыма за Москвой. 

Напротив, Драгош выступает за углубление сотрудничества с ЕС и сохранение санкций против РФ. Он также настаивает на переход Чехии на использование евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в Чехии стартовал первый тур голосования президентских выборов

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