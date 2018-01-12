12:51 12.01.2018 | Политика | Новости
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В Бундестаге готовы сформировать коалцию

Участники переговоров по созданию коалиции в парламенте Германии уже готовы представить общественности список депутатов новой коалиции.

В Бундестаге готовы сформировать коалцию

Об этом передает DW.

Так, представители Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии договорились начать совместную работу в парламенте. Депутаты категорически отрицают возможность проведения досрочных выборов. Теперь решение о принятии условий работы коалиции должны будут одобрены на общих съездах партий, СДПГ планирует провести партийные сборы 21 января.

Напомним, что в результате проведения парламентских выборов в Германии 90 мест досталось партии "Альтернатива для Германии", что вызвало серьезную обеспокоенность в возможности сформирования коалиции, так как СПДГ и "зеленые" были недовольны политикой Меркель в отношении мигрантов, выступая с призывами ее ревизии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Меркель заявила, что в начале января будет опубликован список депутатов коалиции Бундестага.

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