22:59 12.01.2018 | Политика | Новости
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Посол США в Панаме уволился после высказывании Трампа о мигрантах

Посол Соединенных Штатов Америки в Панаме Джон Фили решил подать в отставку, заявив, что не может служить стране при администрации Дональда Трампа.

Посол США в Панаме уволился после высказывании Трампа о мигрантах

Отрывки из его письма приводит агентство Reuters.

"В своей присяге я обещал верно служить президенту и его администрации, без политики, даже если не согласен с отдельными решениями власти. Меня учили тому, что в случае невозможности это делать, лучше с честью освободиться", - подчеркнул Фили.

В Госдепартаменте подтвердили отставку дипломата "по личным причинам". Указано, что его служба завершится 9 марта 2018.

В свою очередь издание отмечает, что заявление Фили прозвучало на фоне нового скандала вокруг Трампа, что спровоцировало возмущение в СМИ, политических и дипломатических кругах.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", по мнению Трампа, в страну стоит больше приглашать представителей скандинавских стран, пусть даже это и будет обходиться не бесплатно, нежели просто так пускать мигрантов из стран Африки. Глава страны позволили себе охарактеризовать место жительства таких людей, как "грязные дыры".

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