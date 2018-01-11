11:32 11.01.2018 | Политика | Новости
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Трамп заверил, что США могут вернуться к Парижскому соглашению по климату

Соединенные Штаты америки могут вернуться к соблюдению Парижского соглашения по климату.

Трамп заверил, что США могут вернуться к Парижскому соглашению по климату

Об этом в четверг, 11 января, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он пояснил, что Парижское соглашение было очень несправедливо по отношению к Штатам.

Нам было очень сложно заниматься бизнесом. Это унесло много наших ценных активов, - сказал Трамп, добавив, что США "вероятно, могут вернуться обратно".

Напомним, Соединенные Штаты Америки вышли из Парижского соглашения по климату.

Тогда Трамп заявил, что с нынешними условиями оно не выгодно для Штатов.

Как сообщал УРА-Информ, 1 июня 2017 года на пресс-конференции в Белом доме президент США пояснил, что при исполнении всех положений соглашений к 2025 году США могут потерять 2,7 миллиардов рабочих мест. Он также пообещал провести новые переговоры, чтобы Парижское соглашение стало справедливым для американцев.

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