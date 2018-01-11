14:35 11.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100183910:labazovych

Кабмин утвердил концепцию развития дорог до 2022

В четверг, 11 января, Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития автомобильных дорог до 2022 года. На сегодняшний день 97% дорог в нашем государстве нуждаются в капитальном или текущем ремонте, сообщили нардепы на заседании правительства.

Кабмин утвердил концепцию развития дорог до 2022

В связи с этим Министерству инфраструктуры поручили в течение трех месяцев разработать проект Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы.

Как известно в ремонте также нуждаются около 9,6 тыс. мостов не соответствуют современным нормам и фактической нагрузке. А также почти 2 тыс. мостов нуждаются в срочном ремонте, 86 из них находятся в аварийном состоянии.

Объем финансирования на ремонт составляет 322,5 млрд гривен, из них почти 176 млрд гривен - средства госбюджета", - сказано в документе.

В данный момент Украина занимает 132 место в мире по уровню развития дорог.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столица Украины уже стала лидером среди украинских городов по скорости ремонта дорог.

Поделиться
Читайте также:
 
Беременная Джамала снялась в романтической фотосессии у озера На украинско-румынской границе у мужчины отобрали грузовик из-за контрабанды сигарет Вашингтон взбесил Россию, переименовав улицу перед российским посольством ГПУ вызывает Ставицкого для ознакомления с материалами дела
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив