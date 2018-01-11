Кабмин разрешил хранить свободные бюджетные средства в иностранной валюте

"О внесении изменения в пункт 6 Порядка размещения временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах", - сказано в документе.

Предполагается, что размещение бюджетных средств на счетах в иностранной валюте усилит эффективность их использования с учетом прогнозируемой потребности в валюте, состояния платежного баланса, дефицита бюджета, минимизации рисков курсовых колебаний.

Кстати, до этого времени разрешалось размещать бюджетные средства только в гривне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители украинского правительства утвердили, 11 января 2017 года методику оценки фискальных рисков в государственном секторе экономики.