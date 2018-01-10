Власти Молдовы запретили ретрансляцию российских новостей

Соответствующий Указ об обнародовании закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан в среду, 10 января. Свою подпись под документом поставил спикер парламента страны Андриан Канду, который на данный момент исполняет обязанности президента Молдовы.

Как сообщает пресс-служба парламента страны, речь идет о законе № 257, известном как антипропагандистский закон. Таким образом, новые правила включены в Кодекс радиовещания для обеспечения защиты отдельных лиц, общества и государства от возможных попыток дезинформировать или манипулировать информацией из-за рубежа, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 января 2018 года Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства. Исполняющим обязанности президента Молдовы стал спикер парламента Андриан Канду.