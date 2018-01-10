В 2018 соцстандарты будут расти высокими темпами, - Розенко

По его словам, для правительства важно обеспечить уровень социальных стандартов, прежде всего зарплат и пенсий рос более высокими темпами, чем инфляция.

Он также добавил, что в 2017 году рост реальной заработной платы на 20% опередил уровень инфляции.

Розенко отметил, что в результате повышения минимальной зарплаты до 3200 грн и повышение зарплат всех категорий работников выросли доходы в бюджет Пенсионного фонда Украины. А это позволило внепланово, с 1 октября 2017 года, осуществить осовременивание пенсий.

"Как только мы увидим, что экономика растет энергичнее, что у нас появляется дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда и Государственном бюджете, мы , безусловно, эти дополнительные средства сразу направим на повышение зарплат и пенсий", - заверил он.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", минимальная заработная плата с 1 января 2018 года в Украине повысилась. Повышение составило 523 гривны. Таким образом по состоянию на начала нового года "минималка" в Украине составляет 3723 гривны в месяц. Повышение произошло согласно утвержденному еще в декабре Государственному бюджету на 2018 год.