В 2018 соцстандарты будут расти высокими темпами, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что приоритетной задачей Госбюджета на 2018 год является обеспечение роста социальных стандартов более высокими темпами, чем инфляция.
По его словам, для правительства важно обеспечить уровень социальных стандартов, прежде всего зарплат и пенсий рос более высокими темпами, чем инфляция.
Он также добавил, что в 2017 году рост реальной заработной платы на 20% опередил уровень инфляции.
Розенко отметил, что в результате повышения минимальной зарплаты до 3200 грн и повышение зарплат всех категорий работников выросли доходы в бюджет Пенсионного фонда Украины. А это позволило внепланово, с 1 октября 2017 года, осуществить осовременивание пенсий.
"Как только мы увидим, что экономика растет энергичнее, что у нас появляется дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда и Государственном бюджете, мы , безусловно, эти дополнительные средства сразу направим на повышение зарплат и пенсий", - заверил он.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", минимальная заработная плата с 1 января 2018 года в Украине повысилась. Повышение составило 523 гривны. Таким образом по состоянию на начала нового года "минималка" в Украине составляет 3723 гривны в месяц. Повышение произошло согласно утвержденному еще в декабре Государственному бюджету на 2018 год.