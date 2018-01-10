Саакашвили четыре часа допрашивали в СБУ

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий на своей странице в Facebook.

Согласно словам защитника, Саакашвили вошел в здание СБУ в 11:00 и вышел в 15:00. Также адвокат признался, что сотрудники строгого порядка планируют продолжить допрос политика 16 января. Тем не менее дата следующего допроса может корректироваться в связи с участием Саакашвили в этот день в судебных процессах.

В свою очередь Саакашвили завил, что не будет отвлекаться от политических акций в Украине. Поэтому, политик уже с завтрашнего дня бкдет ездить по стране, начинать набор людей для новой власти.

"Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами", – сказал Саакашвили журналистам после допроса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Саакашвили провел два часа на допросе в прокуратуре по делу расстрелов на Майдане. В связи с этим были преведены факты на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что экс-президент приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей.