19:31 10.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Саакашвили четыре часа допрашивали в СБУ

Третий президент Грузии, а также лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили провел четыре часа на допросе в киевском управлении Службе безопасности Украины. 

Саакашвили четыре часа допрашивали в СБУ

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий на своей странице в Facebook.

Согласно словам защитника, Саакашвили вошел в здание СБУ в 11:00 и вышел в 15:00. Также адвокат признался, что сотрудники строгого порядка планируют продолжить допрос политика 16 января. Тем не менее дата следующего допроса может корректироваться в связи с участием Саакашвили в этот день в судебных процессах.

В свою очередь Саакашвили завил, что не будет отвлекаться от политических акций в Украине. Поэтому, политик уже с завтрашнего дня бкдет ездить по стране, начинать набор людей для новой власти.

"Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами", – сказал Саакашвили журналистам после допроса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Саакашвили провел два часа на допросе в прокуратуре по делу расстрелов на Майдане. В связи с этим были преведены факты на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что экс-президент приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей.

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