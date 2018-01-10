Порошенко принял верительные грамоты от послов Нидерландов, Ливана и Судана - ФОТО

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня грамотры президенту вручили послы Королевства Нидерландов - Эдуарда Хукса, Ливанской Республики - Али Дахери, Республики Судан - Мохаммеда Еиса Исмаила Дахаба.

При этом во время встречи с послом Королевства Нидерланды Эдуардом Хуксом было отмечено положительные тенденции в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Собеседники обсудили взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета рейса МН1.

Была также отмечена необходимость поддержания тесного сотрудничества в ООН, в частности с учетом непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году, с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией России.

В то же время во время беседы с послом Ливанской Республики Порошенко говорил о перспективах развития дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Президент Украины подчеркнул, что Ливан является важным торговым партнером Украины в Ближневосточном регионе, отдельно отметив рост на 25% украинского экспорта в эту страну за последний год.

Во время беседы с послом Республики Судан было отмечено готовность проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для усиления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии.