15:57 10.01.2018 | Политика | Новости
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Эстония рекордно увеличит расходы на борьбу с пропагандой и дезинформацией

Правительство Эстонии в 2018 году увеличит расходы на борьбу с пропагандой и дезинформацией в 13,3 раз. Об этом сообщает газета Postimees.

Эстония рекордно увеличит расходы на борьбу с пропагандой и дезинформацией

Примечательно, что бюджет для обеспечения стратегической коммуникации в этом году в Государственной канцелярии вырос с прежних 60 тысяч евро до 800 тысяч евро в год.

Руководящий процессом в коммуникационном бюро правительства Мартин Яшко считает обеспечение стратегической коммуникации вопросом безопасности Эстонии.

Также он добавил, что стратегическая коммуникация во многом строится на реагировании. Если появляется какое-то наносящее Эстонии вред сообщение, то в лучшем случае они успевают его вовремя выявить, особенно если речь идет о международном пространстве.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", это было главным объявлением новогоднего поздравления Эммануэля Макрона в адрес прессы. Президент республики желает, чтобы 2018 год прошел под знаком борьбы против " фейковых новостей", воспринимаемых как угроза демократиям.

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