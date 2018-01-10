Эстония рекордно увеличит расходы на борьбу с пропагандой и дезинформацией

Примечательно, что бюджет для обеспечения стратегической коммуникации в этом году в Государственной канцелярии вырос с прежних 60 тысяч евро до 800 тысяч евро в год.

Руководящий процессом в коммуникационном бюро правительства Мартин Яшко считает обеспечение стратегической коммуникации вопросом безопасности Эстонии.

Также он добавил, что стратегическая коммуникация во многом строится на реагировании. Если появляется какое-то наносящее Эстонии вред сообщение, то в лучшем случае они успевают его вовремя выявить, особенно если речь идет о международном пространстве.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", это было главным объявлением новогоднего поздравления Эммануэля Макрона в адрес прессы. Президент республики желает, чтобы 2018 год прошел под знаком борьбы против " фейковых новостей", воспринимаемых как угроза демократиям.