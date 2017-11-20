12:32 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко считает что украинская армия должна соответствовать стандартам НАТО

Украина должна активно сотрудничать с иностранными партнерами и усваивать их лучший опыт.

Порошенко считает что украинская армия должна соответствовать стандартам НАТО

На сегодняшний день украинская армия должна соответствовать стандартам НАТО. Такое мнение высказал в понедельник, 20 ноября, во время визита в Днепропетровскую область президент Украины Петр Порошенко.

Он такое отметил, что Украины должна активно усваивать их лучший опыт, используя помощь военных инструкторов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, других стран Североатлантического Альянса.

Сегодня, кстати, во многом наши учебных заведениях учатся иностранные коллеги. Я требую и в дальнейшем усиливать международное сотрудничество, направленное на дальнейшее совершенствование мастерства военнослужащих и достижение взаимной совместимости наших подразделений с подразделениями стран-членов НАТО, - заявил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сегодня с рабочим визитом оправился в Днепропетровскую область.


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