Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом призвал Вашингтон предоставить Украине летальное оборонительное оружие.
Об этом Парубий написал в своем Twitter, отметив что визит Митчелла является признаком большой поддержки Украины со стороны США.
В то время, на сайте Рады сообщается, что собеседники также обсудили ход и прогресс реформ на Украине и вопросы усиления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и США.
"Для меня важно было сразу после назначения на новую должность посетить Украину, ведь госсекретарь США Рекс Тиллерсон уделяет большое внимание вопросу безопасности и реформ в Украине", – сказал Митчелл.
Во встрече также приняла участие посол США в Украине Мари Йованович.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом. Во время встречи обсуждался комплекс вопросов двусторонних отношений между Украиной и США.