Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие

Об этом Парубий написал в своем Twitter, отметив что визит Митчелла является признаком большой поддержки Украины со стороны США.

В то время, на сайте Рады сообщается, что собеседники также обсудили ход и прогресс реформ на Украине и вопросы усиления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и США.

"Для меня важно было сразу после назначения на новую должность посетить Украину, ведь госсекретарь США Рекс Тиллерсон уделяет большое внимание вопросу безопасности и реформ в Украине", – сказал Митчелл.

Во встрече также приняла участие посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом. Во время встречи обсуждался комплекс вопросов двусторонних отношений между Украиной и США.