18:55 14.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада поддержала внедрение в селах телемедицины

Украинский парламент поддержал внедрение в селах телемедицины.

Рада поддержала внедрение в селах телемедицины

Парламентарии 280 голосами поддержали соответствующий законопроект. Согласно данному закону – должно произойти внедрение современных технологий по медобслуживанию в селах, в т.ч. с применением телемедицины, особенно если расстояние является критическим фактором для оказания помощи.

Также предполагается осуществление ресурсного обеспечения внедрения медицинского обслуживания с применением телемедицины (телемедицинское консультирование, телеметрия и домашнее телеконсультирование). Кроме того – ожидается "введение механизмов привлечения к медобслуживанию в селе квалифицированных медицинских работников.

Как сообщал УРА-Информ, парламентский комитет 17 октября планировал рассмотреть законопроект о сельской медицине.


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