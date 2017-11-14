Рада поддержала внедрение в селах телемедицины

Парламентарии 280 голосами поддержали соответствующий законопроект. Согласно данному закону – должно произойти внедрение современных технологий по медобслуживанию в селах, в т.ч. с применением телемедицины, особенно если расстояние является критическим фактором для оказания помощи.

Также предполагается осуществление ресурсного обеспечения внедрения медицинского обслуживания с применением телемедицины (телемедицинское консультирование, телеметрия и домашнее телеконсультирование). Кроме того – ожидается "введение механизмов привлечения к медобслуживанию в селе квалифицированных медицинских работников.

Как сообщал УРА-Информ, парламентский комитет 17 октября планировал рассмотреть законопроект о сельской медицине.