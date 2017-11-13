12:59 13.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде необходимо создать комиссию по наработке конституционных изменений, - Бурбак

Фракция "Народного фронта" выступила за создание при Верховной Раде Украины специальной комиссии.

В Раде необходимо создать комиссию по наработке конституционных изменений, - Бурбак

Она должна наработать конституционные изменения и привести их в соответствие с действующей Конституцией законодательства. Об этом в понедельник, 13 ноября, во время согласительного совета в парламенте заявил председатель фракции Максим Бурбак.

По его словам, по этому вопросу нужна активная предметная дискуссия. Это - организация центральной власти, распределение полномочий и ответственности между ветвями власти, - пояснил политик, добавив, что его фракция выступаем за создание такой комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, принятые парламентом изменения в кодексы предусматривают, что судьи смогут использовать нормы Конституции напрямую, если закон противоречит им.


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