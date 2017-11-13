В Раде необходимо создать комиссию по наработке конституционных изменений, - Бурбак

Она должна наработать конституционные изменения и привести их в соответствие с действующей Конституцией законодательства. Об этом в понедельник, 13 ноября, во время согласительного совета в парламенте заявил председатель фракции Максим Бурбак.

По его словам, по этому вопросу нужна активная предметная дискуссия. Это - организация центральной власти, распределение полномочий и ответственности между ветвями власти, - пояснил политик, добавив, что его фракция выступаем за создание такой комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, принятые парламентом изменения в кодексы предусматривают, что судьи смогут использовать нормы Конституции напрямую, если закон противоречит им.