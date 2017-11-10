14:35 10.11.2017 | Политика | Новости
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Россия планирует внедрить ограничения на социальные сети

В России закон про иностранных агентов могут вскоре дополнить.

Россия планирует внедрить ограничения на социальные сети

Так, российской закон про зарубежных агентов может быть вскоре дополнен как рядом зарубежных СМИ, так и зарубежными социальными сетями. Такие сведения распространил глава фракции "Единой России" - Сергей Неверов – передали РИА Новости.

Согласно словам Неверова – уже ведется работа над дальнейшими механизмами, чтобы это была по возможности более широкая мера воздействия, включающая в себя социальные сети, а также другие структуры, которые функционируют на данный момент на территории России — подчеркнул Неверов в ходе общения с журналистами.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Twitter сообщили о приостановке верификации пользователей.


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